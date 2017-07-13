Фигуранты дела о диверсиях в Крыму признали вину

Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов признали вину в подготовке диверсий в Крыму, сообщают СМИ.

Как пишет «Коммерсант», Захтей и Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого отказались от адвокатов и подтвердили, что разведка Украины планировала организовать взрывы в Крыму.

Защита Захтея сообщила о том, что получила письменное уведомление об отказе обвиняемого от адвокатов. Из этого адвокат Александр Попов делает вывод, что Захтей согласился на сделку. Информацию о том, что на сделку пошел и Штыбликов подтвердил брат последнего.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Захтей и Штыбликов «рассказали, кто и как выходил на них и с кем они контактировали».

Дела Захтея и Штыбликова, выделенные из большого расследования, как сообщает газета, скоро передадут в суд. Дела рассмотрят в особом порядке. Захтею и Штыбликову благодаря соглашению грозят минимальные возможные сроки, пишет издание.

Захтей был задержан после того, как 10 августа ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины.

При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины.

Штыбликова задержали в ноябре по делу о подготовке диверсий в Севастополе.

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