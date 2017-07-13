Когда содействие наказуемо

С 18 июня 2017 года вступили в силу изменения, внесённые в Уголовный кодекс РФ, касающиеся введения уголовной ответственности по статье 110.1 за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

Так, за склонение к совершению самоубийства путём уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет (часть 1 статьи 110.1 УК РФ).

За содействие к совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства предусмотрена уголовная ответственность с более строгой мерой наказания вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет (часть 2 статьи 110.1 УК РФ).

В случае если вышеуказанные деяния совершены в отношении несовершеннолетнего лица (либо лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости), беременной женщины, в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, а также в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.

В случае если вышеуказанные деяния повлекли самоубийство или покушение на самоубийство, то в данном случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

Ужесточена уголовная ответственность по ст. 110 УК РФ за доведение до самоубийства, по которой грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, а если данное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору, в публичном выступлении, демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), то в данном случае законодатель предусмотрел наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 10 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.

Также введена уголовная ответственность по ст. 110.2 УК РФ за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, под которой подразумевается организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путём распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению самоубийства. При этом если лицо, совершившее данное преступление, добровольно прекратило соответствующую преступную деятельность и активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1 УК РФ, то оно освобождается от уголовной ответственности, если в действиях не содержится иного состава преступления.

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