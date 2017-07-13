Кому станет полегче жить и учиться

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко поддержала инициативу о внесении изменений в закон о пенсионном обеспечении.

Совет Федерации одобрил внесение изменений в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», предполагающих включение детей, оба родителя которых неизвестны, в перечень нетрудоспособных граждан, имеющих право на получение социальной пенсии (в размере 10 068,53 рубля).

Данная пенсия будет назначаться, в частности, детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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