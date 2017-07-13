Молодежь Хакасии ждут на форуме «Золото тюрков»

Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков» пройдет в Татарстане с 10 по 14 сентября. Региональный этап проходит в Хакасии с 4 июля по 1 августа.

В форуме могут принять участие представители любых национальностей, заинтересованных в реализации программ и проектов по тюркологии в возрасте от 18 до 30 лет. При отборе работ будет обращено особое внимание на интерес участников к теме «тюркология», наличие лидерских качеств, уровень заполнения анкеты и заявки, уровень компетенций в области межнациональных отношений. Заявки и материалы для участия в региональном этапе форума принимаются до 28 июля 2017 года в министерстве национальной и территориальной политики Хакасии по электронному адресу: minnac@r-19.ru. Контактный телефон: 8 (390-2) 239-307, 239-001, сообщили в пресс-службе миннатца РХ.

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