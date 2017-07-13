Набиуллина поведала о новом цикле роста российской экономики

Российская экономика находится в начале нового цикла роста. Об этом в четверг, 13 июля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса, передает ТАСС.

«Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3-1,8 процента», — приводит агентство ее слова.

Ранее, в апреле, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что экономика России вошла в новую стадию роста и для его ускорения нужно провести ряд реформ.

В марте чиновник сообщил, что Россия выходит на новый цикл экономического роста.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, российская экономика по итогам нынешнего года вырастет на 1,1 процента.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и 1,5 процента в 2018-2020 годах.

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