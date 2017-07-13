Не отходя от кассы

С 1 июля 2017 года большинство предпринимателей и коммерческих организаций не смогут применять для расчётов и выплат кассовые аппараты старого образца, так как с указанного времени вступил в силу новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Подробнее о нововведении «Хакасии» рассказали в управлении Федеральной налоговой службы по Хакасии.

Заместитель руководителя УФНС России по Хакасии Юлия Никитина отметила, что новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ) регламентирован федеральным законом № 290 (от 15 июля 2016 года). В соответствии с этим законом срок начала применения новых ККТ для бизнеса поделён на два этапа: с 1 июля 2017 года на новые кассовые аппараты должны перейти все индивидуальные предприниматели и организации, находящиеся на общем и упрощённом режимах налогообложения; с 1 июля 2018 года — предприятия, оказывающие услуги населению, а кроме того предприниматели, платящие единый налог на вменённый доход, находящиеся на патенте. Предприятия торговли, занимающиеся реализацией алкогольной продукции, перешли на новый порядок применения ККТ с 31 марта текущего года.

— Президентом страны, федеральным правительством и налоговой службой выработана единая позиция в отношении сроков перехода на новый порядок применения ККТ — переноситься они не будут, — уточнила Юлия Никитина.

С мая УФНС России по Хакасии и межрайонными инспекциями еженедельно проводятся «открытые классы» для налогоплательщиков, применяющих ККТ. Специалисты налогового ведомства отвечают на все интересующие бизнес вопросы, касающиеся перехода на новый порядок применения ККТ. График проведения «открытых классов» размещён на сайте республиканского управления (раздел «семинары»), а также на информационных стендах в каждой налоговой инспекции.

Чем отличается старая контрольно-кассовая техника от новой?

Главное отличие заключается в том, что новый кассовый аппарат автоматически, в режиме реального времени, отправляет сведения о каждом выданном чеке на сервер налоговых органов. В старых кассовых аппаратах все данные о проведённых расчётах хранились в течение года. Раз в год носитель с информацией передавался владельцем ККТ в налоговую инспекции для проверки. Соответственно, теперь надобность в этом отпадает. Как, впрочем, и в желании некоторых владельцев ККТ совершать незаконные манипуляции с выручкой. Ещё одним новшеством является то, что носитель фискальной памяти в новой ККТ можно будет обновлять не раз в год, как прежде, а раз в 36 месяцев. Потребитель же с 1 июля может не только получить кассовый чек на бумажном носителе, но и попросить продавца, чтобы тот переправил его на указанный покупателем адрес электронной почты или гаджет.

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