Полюбить родных и близких

«Жду, что стану более дисциплинированным». «Поумнею и буду защищать Родину». «Жду, что получу навыки военного дела».

«Научусь мелочам, которые в армии вбиваются в рефлекс» (именно так написано). «Получу профессиональные навыки и найду новых друзей». «Родину посмотрю». Всё это и многое другое призывники из Хакасии пишут в анкетах, которые им выдают в республиканском военкомате.

По итогам весеннего призыва с такими надеждами и пожеланиями отправились к местам службы 590 парней из Хакасии.

— Выбор родов войск ныне был очень хороший, — отметил и.о. заместителя главы республики Владимир Крафт, организующий работу призывной комиссии РХ. — Даже в Воздушно-космические силы десять человек ушло. По частям и родам войск была возможность призваться по девяти направлениям. 296 человек пройдут службу в Сухопутных войсках.

Следующие по численности — Ракетные войска стратегического назначения. В течение года отвечать за ядерный щит страны будут 83 парня из Хакасии. За мирным небом над головой (имеется в виду служба в ВВС) будут следить 48 наших земляков. Уроженцы республики широко представлены и в Железнодорожных войсках, и в войсках национальной гвардии. Мечта сильных душой и телом — служба в ВДВ — исполнилась для 24 призывников.

— Очередной призыв стал историей. Уверен, что в нашем обществе уже сформировалось представление о Вооружённых силах как о дееспособной и мобильной структуре, способной выполнять все поставленные задачи, — подчеркнул военный комиссар Хакасии Виктор Максимчук.

По традиции наших ребят на сборном пункте снабдили всем необходимым: переодели в военную форму, обеспечили горячим питанием, выдали банковские и персональные электронные карты. На путь следования до воинских частей парней обеспечили индивидуальными рационами питания и водой. Первая торжественная отправка состоялась 18 апреля, последняя — 6 июля.

Альтернативную гражданскую службу пройдут пятеро. Все — по религиозным причинам. Кстати, для свидетелей Иеговы такие исключительные условия действуют в последний раз. Весной их деятельность на территории России была запрещена. С осеннего призыва для них никаких поблажек действовать не будет — они станут проходить военную службу.

Кстати, год спустя, когда ребята возвращаются из армии, они вновь заполняют анкеты. Рассказывают о том, чему научились, что поняли. «Ценить и уважать своих командиров». «Выполнять приказы». «Стал более дисциплинированным». «Подкачался». «Запомнились совместные выходы на учебный полигон». «Поменялось мировоззрение». Но самое важное: «Научился ценить родных и близких. Понял, как сильно их люблю»

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







