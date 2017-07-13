Позиция воина света

В июне отметил свой 80-летний юбилей прозаик, поэт, член Союза писателей России Юрий Иванов.

Родился Юрий в селе Балахта Красноярского края, с шести до семнадцати лет прошёл все «рабочие университеты» — от копновоза до строителя. А дальше — техникум, Красноярский педагогический институт, работа учителем, корреспондентом газеты «Красноярский комсомолец», краевого радио, телевидения. Газета и радио сформировали опыт, навыки журналиста. В редакции «Красноярского комсомольца» следует искать и истоки литературного творчества Иванова: ко всему прочему рядом трудился знаменитый Валентин Распутин, который делился своим опытом, давал советы.

Далее же последовали ступеньки административной работы. Сначала в краевом комитете ВЛКСМ. Затем Юрий Иванов свыше тридцати лет трудился, по его выражению, в системе просвещения, профсоюзных, советских, партийных органов. А потом и в музее-заповеднике в Шушенском. Но уже в 1988 году издаётся его первая книга — «Шушенское». В 1997 году Юрий Анатольевич ушёл с должности заместителя главы Шушенского района и создал в селе Сизая музей Ивана Ярыгина, которым и руководил в течение 18 лет. Встреча Иванова и Ярыгина случилась задолго до олимпийских пьедесталов чемпиона: спортивные проблемы решали в крайкоме комсомола. Начиная с 1972 года, когда Иван Ярыгин одержал победу на своей первой Олимпиаде, Юрий Иванов буквально по всей стране собирал материалы о нём: фото-, аудио-, видеодокументы, книги, личные вещи. В 2001 году Иванов создал передвижную выставку об Ярыгине и подарил её музею спорта Кисловодска. (Кстати, сам писатель в прошлом — чемпион Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике.) К десятилетнему юбилею музея в Сизой вышла книга Иванова «Иван Ярыгин — легенда спорта».

И ещё Юрий Иванов пронёс через все годы, начиная от богатой родительской библиотеки, огромную любовь к слову, книге, художественной литературе. Он автор 14 книг стихов, прозы и публицистики.

Заместителю директора по науке в Шушенском музее, а затем и его директору Юрию Иванову было о чём поведать. Об этом очень хорошо сказали его бывшие коллеги. «У нас, сотрудников музея-заповедника, — пишет старший научный сотрудник Л. Сажаева, — остались самые добрые воспоминания о времени, когда Юрий Анатольевич Иванов был нашим коллегой. До сих пор пользуемся его книгой «Шушенское»… В сложное время выпало ему руководить, но он смог сохранить музей, коллектив. При нём была начата разработка новой концепции развития, согласно которой в 1993 году музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина» был преобразован в историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское», принимая до 300 тысяч экскурсантов в год».

Начало двухтысячных годов отмечено изданием целого ряда сборников стихов и прозы: «Улыбка женщины», «Это светлое чудо», «Огонь любви», «Вершинки-невидимки». Прежде всего Иванов — поэт-лирик, который своим талантливым словом способен пробудить мысли, воспламенить чувства... В первой книге прозы «Это светлое чудо» сделана серьёзная заявка на свой творческий почерк, на своё миропонимание и свои образы — всё то, что позволит реализовать и богатый жизненный опыт, и проницательный взгляд, как бы сказал сам Иванов, — «погляд» художника, его беспокойное неравнодушие, способность видеть возвышенное в человеке и прекрасное в природе. Об этом заявляет и сама тематика рассказов — о судьбах детей-сирот («Доченька божья», «Я хочу к маме»), о большой, красивой и верной любви («Верность», «Это светлое чудо»), о воинском подвиге («Знамя полка»), животворящей, светлой красоте природы («Веточка вербы», «Лирический этюд»).

Особой ступенью в жизни Юрия Иванова стал 2007 год: изданы книги прозы и стихов «Путь к вершине», «Богиня Мечта», «По кругу жизни». Характерно, что в этот период Иванов руководил одним из старейших в Сибири литературным объединением «Стрежень» Саяногорска. Работа в «Стрежне» была насыщенной: кроме привычных чтений и обсуждений произведений местных литераторов, он инициировал проведение литературных конкурсов, ставших немаловажным стимулом для творчества, особенно для начинающих писателей.

Стихи Юрия Иванова, раскрывающие внутренний мир человека, его чувства, мелодичные и благозвучные, становятся песнями, а их автор номинируется ещё и как поэт-песенник (135 песен). Наиболее популярные быстро распространились по регионам Сибири, а затем и России.

Разнообразны жанры последующих изданий: «Радуга души», «Дума в короткие ночи», «Живу и помню» (своеобразная аллюзия на публицистическую книгу В. Распутина «Живи и помни»), «Бригантина по имени «Стрежень», «Любовь — это музыка». Особенно хочется сказать о сборнике «Крылья». Эта книга стихов, повестей и рассказов — его своеобразный путь к вершине. Лирический герой стихов, герои повестей и рассказов, — каждый из них проходит свой путь преодоления, свой путь к своей вершине, обретая «гармонию двух начал — духовного и физического»; сюжеты же динамичны и напряжённы. Образные сравнения, осязаемая метафора, многоцветье эпитетов, стилистика прозы Юрия Иванова позволяют в «малом» сказать о многом и важном, в частности, сформировать к Прави каждого из героев.

Юрий Иванов сполна использует многозначность, многомерность русского слова, иногда объединяя в пары так называемые непарные парности, которые что-то дополняют, что-то уточняют, где-то усиливая акцент смысла: «мечется-стучится», «зима-судьба», «вершины-невидимки», «ползаю-мучаюсь», «просьбы-капризы»... Романтическая окрылённость, проникновенный лиризм поэтизируют прозу Юрия Анатольевича, а социально-гражданственный пафос, психологизм, живость разговорного языка, интонаций приближают к ежедневным реалиям поэзию. А мы, читатели, вместе с неравнодушным и талантливым писателем Юрием Ивановым не можем не верить в наше, идущее от родной Земли, нравственное возрождение.

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