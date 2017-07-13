Прогнозы синоптиков неутешительны: в Хакасию пришли дожди и грозы

Ближайшие три дня на территории республики ожидаются осадки, сопровождаемые усилением северо-западного ветра.

Сегодня, 13 июля, гидрометцентр обещает переменную облачность, небольшие и умеренные дожди, грозы, а местами и град, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами +5,+7°, днем +24,+29°, местами +17,+22°.

Завтра, 14 июля, на фоне дождей и гроз температура воздуха ночью составит +10,+15°, местами +5,+7°, днем - +20,+25°, местами +13,+18°. На улице также будет облачно и ветрено.

15 июля в Хакасии усилится северо-восточный ветер до 14, а местами и до 20 метров в секунду. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, грозы, град, температура воздуха ночью +10,+15°, местами +5,+7°, днем +20,+25°, местами +13,+18°, сообщает хакасский гидрометцентр.

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