Работникам завода в Нижнем Тагиле выплатили свыше 9 млн рублей долга

13.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Более 120 рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий выплатили долги по зарплате, сообщает Генпрокуратура России.

Деньги получили 122 человека. Выплачено более 9 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать местонахождение и обзванивать работников, которые еще не пришли за своими выплатами», - говорится в сообщении.

       Напомним, решить застарелую проблему долга удалось лишь после обращения работников завода на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,223