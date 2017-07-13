Работникам завода в Нижнем Тагиле выплатили свыше 9 млн рублей долга

Более 120 рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий выплатили долги по зарплате, сообщает Генпрокуратура России.

Деньги получили 122 человека. Выплачено более 9 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать местонахождение и обзванивать работников, которые еще не пришли за своими выплатами», - говорится в сообщении.

Напомним, решить застарелую проблему долга удалось лишь после обращения работников завода на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







