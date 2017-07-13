Работодатели Хакасии оштрафованы почти на три миллиона рублей

Причина — несвоевременная и недостоверная отчётность, предоставленная в текущем году 1705 страхователями в Пенсионный Фонд России по Хакасии.

Крайний срок подачи информации за июнь – 17 июля. Цель ежемесячной отчётности – подтвердить факт трудоустройства либо увольнения пенсионеров для последующей индексации им страховой пенсии. Представлять в Пенсионный фонд такую информацию должны свыше 11 тысяч работодателей Хакасии. Однако не все делают это вовремя и не все направляют верные данные, что влияет на сроки индексации пенсий пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность. За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений к нему применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного Фонда России по Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







