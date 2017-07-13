«Ростелеком» в Сибири реализует программы сбережения экологических ресурсов

Компания приступила к реализации программы по раздельному накоплению бытовых отходов в своих офисах. С июня такой проект стартовал в Новосибирске в здании макрорегионального филиала «Сибирь» «Ростелекома».

Вместо корзин для мусора в кабинетах сотрудников теперь на каждом этаже административного здания установлены специальные блок-контейнеры. Разноцветные секции предназначены для сбора стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов. Клининговой компании остается перенести уже рассортированные отходы из офисных в уличные контейнеры аналогичных цветов, расположенные на специально организованной площадке во дворе здания, откуда он поступает прямиком на завод по переработке.

Благодаря тому, что более 15% отходов, пригодных для вторичной переработки не попадают на полигоны для захоронения, «Ростелеком» помогает снизить объемы и темпы роста свалок, сокращая экологическую нагрузку на природу. Еще один плюс проекта по разделению отходов в офисах – снижение затрат на вывоз ТБО.

Программу по рациональному подходу к утилизации твердых бытовых отходов планируется поэтапно внедрить сначала в крупных населенных пунктах Сибири, а затем охватить остальные города. Реализация данного проекта на 80% всех объектов «Ростелекома» позволит на 40% сократить общий объем отходов, отправляемых на мусорные полигоны.

«Ростелеком» стремится минимизировать нагрузку на окружающую среду по многим направлениям: компания проводит регулярный мониторинг экологической безопасности объектов своей инфраструктуры, производит замену оборудования на более современное, реализует проекты, направленные на энергосбережение. В числе таких экологических инноваций и переход на безбумажные технологии как во внутреннем, так и во внешнем делопроизводстве – внедрение электронного документооборота (ЭДО).

«В настоящее время 88% абонентов — физических лиц и 29% наших клиентов — юридических лиц в Сибири предпочитают получать счета в электронном виде, что в наше цифровое время гораздо быстрее и удобнее. Ежемесячно это около 2,6 млн. счетов, – комментирует финансовый директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Парфенов. То есть благодаря электронному документообороту мы не тратим в месяц 5720 пачек бумаги. За год мы сберегаем 152,4 тонны бумаги, а это 2900 деревьев! Целый лес! Если на ЭДО перейдут еще больше клиентов компании, мы сможем увеличить существующую экономию природных ресурсов и сберечь еще больше деревьев».

«Ростелеком» ежегодно инвестирует в проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды в регионах своего присутствия. Особое внимание уделяется рациональному использованию природных и энергетических ресурсов. Во всех офисах и зданиях компании действует автоматическая система управления освещением и теплоснабжением, идет замена ламп освещения на светодиодные, реализуются проекты использования фрикулинговых систем, изучается возможность использования «зеленых источников энергии» – солнечных батарей и ветроэнергетических установок.

Телекоммуникационная компания постоянно реализует программы по озеленению и облагораживанию территорий, организует экологические акции и мероприятия. Сотрудники компании в Новосибирске уже второе лето подряд организовывают эко-пятницы в зоопарке. В июне эко-десант «Ростелекома» убрал около 6 тонн мусора в вольере с горными сибирскими баранами (аргали) и на прилегающей к нему лесной территории. В Бурятии и Забайкалье сотрудники компании высаживают деревья в рамках акции «День тайги», в Омске и Алтайском крае регулярно озеленяют скверы и парки накануне Дня Победы.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб., OIBDA достигла 21,6 млрд руб. (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3, 2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства FitchRatings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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