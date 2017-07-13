Сенатор от Хакасии поддержала изменения в закон

13.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в которых идет речь о расширении круга лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потери кормильца.

Закон предполагает включить детей, оба родителя которых неизвестны, в перечень нетрудоспособных граждан, имеющих право на получение социальной пенсии. Для указанной категории вводится новый вид социальной пенсии – «социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны» (в размере 10 068,53 руб.). Данная пенсия будет назначаться, в частности, детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. Пенсия будет назначаться на весь период, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудоспособным. Днем возникновения права на указанную пенсию будет являться дата составления записи акта о рождении. В случае усыновления социальная пенсия не будет выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 г.

 

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