Учёные ХГУ создадут новый препарат для лечение атеросклероза

На свои исследования авторы проекта получили от государства три миллиона рублей.

Хакасские учёные получили госзадание от минобрнауки России. Теперь в ХГУ в течение трёх лет будут изучать атеросклероз. Задача — создать новый препарат для лечения болезни. На реализацию проекта государство даёт 3 млн. рублей. Руководитель научных исследований — доктор медицинских наук, директор медико-психолого-социального института ХГУ Оксана Килина пояснила: "Атеросклероз — наиболее распространенная причина сердечнососудистых заболеваний, включая острый инфаркт миокарда (ОИМ) и инсульт, доминирующих в статистических отчетах о смерти и инвалидности по всему миру. Это хроническое заболевание, которое поражает средние и крупные артерии, что может привести к опасным для жизни состояниям. Новое в данном научном труде – это функциональное исследование атеросклеротической бляшки, а также клеток, которые входят в ее состав.

Результаты, полученные в ходе реализации проекта, будут использованы для создания новых препаратов лечения атеросклероза, в том числе и иммунобиологических препаратов. Кроме того, важной стороной научно-исследовательской работы станет внедрение полученных результатов в образовательный процесс по направлениям подготовки "Клиническая медицина" и "Фундаментальная медицина".

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