В Абакане рожденным в День семьи вручили первый документ под звуки саксофона

8 июля в столице Хакасии на свет появились 11 младенцев: четыре мальчика и семь девочек.

Со значимым событием новоиспеченных родителей поздравили сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Хакасии, представители отдела комитета ЗАГС при правительстве республики и врачи родильного дома Абакана. В торжественной обстановке мамам и папам вручили свидетельства о рождении малышей, подушечки с памятными надписями «Рождённому в День семьи, любви и верности», сертификат от кондитерского цеха и символ праздника - ромашку. Музыкальным сюрпризом стало выступление саксофониста Геннадия Когута, сообщается на сайте правительства РХ. Сотрудники ЗАГСа отметили, детей нарекли красивыми именами: Мирослава, Ксения, Таисья.

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