В Абакане вновь пойман пьяный водитель без прав и с наркотиками

Меньше грамма синтетики могут отправить владельца в тюрьму на срок до 10 лет.

Накануне на улице Кольцевая в Абакане наряд ДПС остановил ВАЗ – 211440. Водитель был с признаками опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В начале июня житель Таштыпского района 1988 года рождения уже попадался пьяным, тогда его лишили прав на полтора года. Теперь ему грозит уголовная ответственность за езду под градусом. Ещё одно дело будет возбуждено за хранение и перевозку наркотиков. Во время осмотра автомобиля обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство массой 0, 587 грамма. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







