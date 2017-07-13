В Финляндии отказались возражать против строительства «Северного потока-2»

Финляндия не возражает против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку он не окажет влияния на газовый рынок страны. Об этом газете «Известия» рассказала директор энергетического департамента Министерства экономики и труда страны Лииза Ханкинхеймо.

«Он не повлияет на газовый рынок в Финляндии. Соответственно, наша позиция по этому вопросу нейтральна», — сказала она.

По оценке ведомства, прокладка трубопровода не затронет газовый рынок Финляндии и даже может улучшить ситуацию с загрузкой местной промышленности.

Советник министра экономики и труда Финляндии Кари Мякинен рассказал газете, что Финляндия пока не получила заявки на прокладку трубопровода. «Мы готовы получить заявку в сентябре», — заявил он.

Представитель российского Минэнерго сообщил «Известиям», что заявка на строительство должна поступить финским властям в августе 2017 года.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

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