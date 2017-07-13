В Туве машина с номером 19 региона сбила насмерть ребенка

Госавтоинспекция Тувы просит откликнуться очевидцев страшного ДТП.

Как сообщает tuvaonline, авария произошла 12 июля около 20 часов на улице Магистральная, напротив дома 82 на улице Сергея Лазо. Неустановленный водитель предположительно на автомашине марки ВАЗ-2114 с госномером Н 322 ЕУ 19 регион, белого либо серебристого цвета сбил на нерегулируемом переходе двух пешеходов — женщину и ребенка. В результате ДТП ребенок скончался на месте, женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель скрылся.

Очевидцев происшествия просят оказать содействие и предоставить любую информацию, которая помогла бы установить личность водителя и его местонахождение.

Тел. дежурной части ГИБДД: (39422) 5-66-11, 5-66-29 или по телефону 5-36-12, 9-35-97.

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