В Хакасии девушка впала в кому после ДТП

Автоавария произошла накануне в 18:28 в Ширинском районе на 11 км дороги Шира — Новоселово.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по РХ, водитель «Форд Фокус» при выезде со второстепенной дороги не уступил «Лексусу 300». В результате ДТП 22-летний водитель «Форда» доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Его пассажир — 23-летняя девушка госпитализирована в состоянии комы 1-2 степени, с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом берцовой кости.

Пассажир «Лексуса» - 42-летняя женщина получила ушиб коленного сустава, помощь медиков ей не понадобилась.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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