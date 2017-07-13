В Хакасии завели уголовное дело по факту массового заболевания сальмонеллезом

С 4 по 8 июля в поселке Шира зафиксировано 16 случаев отравления трубочками и тортами с кремом безе.

Доследственная проверка была организована на основе информации, размещенной на официальном сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хакасии и в СМИ.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РХ, с 4 по 8 июля в поселке Шира зафиксировано 16 случаев пищевого отравления кондитерскими изделиями - трубочками и тортами с кремом безе, изготовленными в кондитерском цехе потребительского общества «Универмаг». При проверке цеха сотрудники управления Роспотребнадзора по республике выявили множественные нарушения санитарного законодательства. В пробах указанных кондитерских изделий обнаружены возбудители сальмонеллеза.

Сегодня, 13 июля, по результатам доследственной проверки отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по РХ возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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