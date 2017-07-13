Хакасия на втором месте в Сибири по количеству автомобилей

Рейтинг автомобилизации регионов России составил портал «Байкал-Daily».

Так, максимальную по стране цифру показал Камчатский край, где на 314 тысяч жителей приходится почти 163 тысячи легковых автомобилей. Обеспеченность составляет 517,9 на тысячу. Самая низкая автомобилизация населения - в Севастополе, где на 428,7 тысяч горожан приходится 18,3 тысячи зарегистрированных легковушек (42,8).

Хакасия заняла 20 место в таблице. При численности населения в 537 668 человек количество легковых авто составляет здесь 178 029, или 331,11 легковых автомобилей на тысячу человек. Это второе место в Сибири. Лидером стала Новосибирская область (333,52). Третью позицию занял Красноярский край (305,51).

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