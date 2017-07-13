Жителей и гостей Хакасии приглашают на «Ночь в зоопарке»

13.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Акция «Ночь в зоопарке» пройдет 14 июля с 20 до 23 часов в республиканском центре живой природы. Касса будет работать до 22 часов. К билетам прилагается расписание кормление животных.

У гостей зоопарка будет возможность узнать, что делают дикие животные с наступлением сумерек, а также понаблюдать за процессом кормления животных. Желающие смогут задать вопросы о характере каждого конкретного животного, их предпочтениях в еде и развлечениях. Посетителей также ждут мастер-классы прикладного творчества, выставка детских рисунков, ростовые куклы, сообщили в пресс-службе минприроды РХ.

 

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