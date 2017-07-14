16 июля — День металлурга

Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия от всей души поздравляют всех металлургов Хакасии с профессиональным праздником!

Профессия металлурга не без основания считается одной из наиболее сложных и почётных, поэтому люди, посвятившие свою жизнь этой напряжённейшей работе, пользуются в республике особым уважением. В металлургическом комплексе Хакасии трудится немало квалифицированных специалистов и компетентных руководителей, способных обеспечивать высокие темпы развития отрасли. Примите искренние слова признательности за преданность делу и верность рабочим традициям.

День металлурга давно перестал быть сугубо профессиональной датой. Сегодня этот праздник отмечают целыми городами и посёлками. Металлургические предприятия вносят свой вклад в развитие социальной и культурной сферы, спорта, образования в территориях, являясь градообразующими. Не случайно на многих предприятиях трудятся целые семейные династии, бережно передающие из поколения в поколение секреты профессионального мастерства.

В этот праздничный день желаем новых трудовых свершений, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, процветания и благополучия в семьях!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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