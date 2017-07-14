Глава Хакасии еще не выбрал первого заместителя

Сегодня ряд региональных СМИ сообщили о том, что глава Хакасии Виктор Зимин намерен оставить пост первого заместителя Олегу Наму.

Однако, как сообщили в пресс-службе правительства республики, официального назначения на эту должность пока не было. Олег Нам все еще является исполняющим обязанности первого заместителя главы Хакасии.

Напомним, Олег Валерьевич начал трудовую биографию в 1996 году в АО «Хакасгражданстрой» в должности прораба. С 2001 г. по 2005 г. работал в ООО «Сибтрэвел» в должности директора. С 2005 г. по 2006 г. работал в ООО «Желдорсервис» в должности директора. С 2006 г. по 2007 г. работал в ООО «Стрела» в должности заместителя директора. С 2007 г. по 2009 г. работал в ООО «Сибтрэвел» в должности заместителя директора. В марте 2009 г. был назначен председателем Государственного комитета по туризму РХ, в июле 2009 г. уволен переводом в Министерство по физической культуре и спорту РХ на должность заместителя министра по туризму.

С 05.04.2010 назначен на должность председателя Государственного комитета РХ по управлению государственным имуществом. С 17.01.2014 назначен на должность министра имущественных и земельных отношений республики.

Олег Нам стал и. о. первого заместителя главы региона с 17 октября 2014 года. С 3 февраля 2015 года Нам занял пост первого заместителя главы Хакасии.

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