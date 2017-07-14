Колония не исправила неугомонного Гошу, он вновь попался пьяным

Буквально через несколько дней после освобождения из колонии Георгий Мурджикнели снова сел пьяным за руль, теперь его ждёт очередное наказание.

Неугомонный Гоша вернулся в Абакан. Вечно пьяный лихач взялся за старое, 10 месяцев в колонии его не исправили. говорят полицейские. Напомним, в ноябре прошлого года Георгия Мурджикнели осудили по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". До этого любителя езды под градусом отправляли под домашний арест. Кроме того, Гоша лишён прав на несколько лед вперёд. Но никакие наказания не идут на пользу лихачу.

Несколько дней назад мужчина освободился, а накануне утром вновь попался пьяным за рулём. Сотрудники отдела вневедомственной охраны остановили Тойоту, которой и управлял Мурджикнели. Иномарка помещена на специализированную стоянку. Мужчине вновь грозит уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы.

Первый приговор ему был вынесен в августе прошлого года – тогда было назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей.

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