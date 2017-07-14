Минобороны: Миротворческая операция России в Южной Осетии стала одной из лучших

Российская миротворческая операция в Южной Осетии считается одной из самых успешных в мире, заявило Минобороны.

Российские миротворцы вошли в зону грузино-осетинского конфликта 14 июля 1992 года, напоминает ведомство на своем сайте.

Военные России вместе с осетинским и грузинским батальонами составили Смешанные сили по поддержанию мира. Миротворческой операцией руководил Сергей Шойгу, который сейчас возглавляет Министерство обороны России.«Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что России удалось прекратить кровопролитие, не допустив гуманитарной катастрофы. Опыт миротворческой операции «успешно использован в урегулировании других конфликтов».

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию.

Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, обеспечивавших мир в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







