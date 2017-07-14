Против авиадебошира рейса Москва-Анталия возбудили уголовное дело

Дело о хулиганстве возбудили против мужчины, устроившего дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Москва — Анталия, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в дежурную часть аэропорта Домодедово обратился представитель авиакомпании, что 30 июня на борту самолета рейсом Москва — Анталия один из пассажиров вел себя неадекватно, мешал работе экипажа и своими действиями угрожал безопасности полета. Отмечается, что авиадебоширом оказался 26-летний житель Москвы, и по возвращении в столицу мужчина был доставлен в дежурную часть аэропорта для разбирательства.

"В отношении указанного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "хулиганство". Избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке", — сказала Волк.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







