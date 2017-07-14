Пять борцов из Хакасии отправились на Чёрное море бесплатно

Пять юных спортсменов "ЦСКА-Хакасия" поощрили путёвками в "Артек". Смена стартовала сегодня.
С 14 июля по 4 августа борцы из Хакасии будут находиться в международном детском центре "Артек". Путёвки на восьмую смену за отличную учебу и спортивные достижения выделил спортсменам Центральный спортивный клуб армии.
Воспитанники хакасской школы вольной и греко-римской борьбы:
Андрей Соломонов - вольная борьба (тренер Сергей Сарачинский)
Артём Топоев - греко-римская борьба (тренер Геннадий Боргояков)
Магомед Богатырев - вольная борьба (тренер Сергей Сарачинский)
Кирилл Северин - вольная борьба (тренер Сергей Сарачинский)
Павел Шумилов - вольная борьба (тренер Сергей Сарачинский)
Напомним, в прошлом году воспитанники "ЦСКА-Хакасия" (представители волейбола, дзюдо и спортивной борьбы) также были отмечены путёвками в МДЦ "Артек".
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