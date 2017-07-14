Школьники Хакасии провели яркое лето с архивом

14.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Национальный архив Хакасии сделал каникулы для школьников интересней и увлекательней.

Специально для ребят национальный архив провёл цикл мероприятий «Яркое лето с архивом!». Чтобы как можно больше школьников смогли увидеть уникальные выставки, главный архив республики продлил работу своих площадок до начала июля. В итоге гостями стали больше 400 мальчишек и девчонок.

Все желающие смогли ознакомиться с интересными документами и фотографиями выставки «Мы - молодежь земли хакасской…», поучаствовать в историко-архивном квесте «В лабиринтах истории», основанного на событиях времен Гражданской войны. Вместе с архивистами школьники научились составлять родословную в рамках площадки «Мой семейный архив».

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