В Белом доме увязали вопрос дипсобственности России с Сирией

Белый дом рассматривает возможность возвращения России дипсобственности, если Москва проявит «честность намерений» по Сирии, заявил заместитель помощника главы администрации США Себастьян Горка.

«Мы хотим дать шанс взаимодействию и сотрудничеству», - приводит его слова ТАСС со ссылкой на CNN.По его словам, США и Россия «не разделяют одну и ту же философию», но некоторые вопросы вызывают «обоюдную обеспокоенность».

«Вспомним более 400 тыс. человек, убитых в Сирии, это ужасно», - сказал Горка.

Он заявил, что если Вашингтон «увидит свидетельства честных намерений» России в таких вопросах, как перемирие в Сирии, то «возможно, есть шанс», что глава Госдепа Рекс Тиллерсон «захочет», чтобы России вернули дипсобственность.

Горка сказал, что это послужит улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

СМИ стало известно, что Москва готовится наложить арест на американские дипломатические объекты в России и выслать около 30 дипломатов США.





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