В центре Абакана мужчина получил ножом в живот в ссоре с незнакомцем

Больше недели ушло на поиск преступника. Подозреваемый рассказал, что незнакомец недостойно себя вёл, поэтому и попал в больницу.

5 июля в Абаканскую межрайонную клиническую больницу привезли мужчину 1978 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости. Со слов потерпевшего, в районе остановки "Центральная почта" его ранил ножом незнакомец.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Накануне правоохранители разместили в СМИ фото подозреваемого. И вот мужчину, размахивающего ножом, удалось найти. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали жителя Абакана 1964 года рождения. Он рассказал, что незнакомец недостойно себя вёл, чем спровоцировал конфликт, во время которого и получил ножом в живот.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







