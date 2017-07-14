В центре Абакана мужчина получил ножом в живот в ссоре с незнакомцем

14.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Больше недели ушло на поиск преступника. Подозреваемый рассказал, что незнакомец недостойно себя вёл, поэтому и попал в больницу.

5 июля в Абаканскую межрайонную клиническую больницу привезли мужчину 1978 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости. Со слов потерпевшего, в районе остановки "Центральная почта" его ранил ножом незнакомец.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Накануне правоохранители разместили в СМИ фото подозреваемого. И вот мужчину, размахивающего ножом, удалось найти. Оперуполномоченные уголовного розыска задержали жителя Абакана 1964 года рождения. Он рассказал, что незнакомец недостойно себя вёл, чем спровоцировал конфликт, во время которого и получил ножом в живот.

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