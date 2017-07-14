В Венесуэле задержали одного из оппозиционных лидеров

Сотрудники правоохранительных органов Венесуэлы задержали одного из лидеров оппозиционного движения «Народная воля» в штате Карабобо Карлос Граффе. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, Граффе был задержан сотрудниками боливарианской службы разведки в городе Валенсия.

К настоящему моменту его местонахождение неизвестно.

«Мы заявляем о похищении Карлоса Граффе, руководителя «Народной воли» в Карабобо. Они не смогут остановить референдум 16 июля», — написал вице-спикер Национальной ассамблеи Фредди Гевара в Twitter.

16 июля оппозиция собирается провести так называемый народный референдум, на котором поставится вопрос о законности созыва учредительного собрания и необходимости проведения выборов в Венесуэле.

Ранее Оскар Перес, объявивший о восстании против президента страны Николаса Мадуро, принял участие в массовой демонстрации в Каракасе.

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