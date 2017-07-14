В Хакасии изменят закон о профилактике безнадзорности детей

14.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С предложениями пересмотреть закон «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия» к субъектам профилактики обратилась уполномоченный по правам ребёнка в Хакасии Ирина Ауль.

Аргументы следующие: за 12 лет действия республиканского закона кардинально изменились подходы федерального законодательства к системе профилактики; иных решений требуют действующие стратегии и концепции в области детствосбережения. Все они служат целям реализации принципа дружественного по отношению к ребёнку правосудия, оказания помощи пострадавшим от преступлений детям и снижения авитальной активности. На первом заседании члены рабочей группы познакомились с предложениями и обсудили порядок дальнейшей работы. Следующее совещание состоится в августе. К этому времени все участники рабочей группы внесут свои предложения или замечания для приведения поправок в соответствие с федеральным законодательством, сообщается на портале правительства РХ.

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