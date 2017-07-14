В Хакасии проходит зарыбление реки Абакан

Накануне в верховье реки Абакан выпустили около 50 тысяч мальков хариуса.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды РХ, мальков хариуса в верховье реки Абакан выпустили в границах региональной особо охраняемой природной территории природный парк «Хакасия».

Эти мероприятия проходят с целью возмещения ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам хозяйствующими субъектами. В этот раз выпущена молодь хариуса, выращенная до двух грамм, на общую сумму 1,5 млн рублей. Рыба перевозилась в специальных емкостях с водой, снабженных кислородом, в которых поддерживается необходимая температура, отличающаяся от температуры воды в реке на 1,5-2 градуса. Рыба выращена до оптимального размера, который позволяет адаптироваться в естественной среде обитания. Выпуск мальков осуществлялся специально обученным человеком, во время процедуры рыба вела себя активно и начала искать пропитание, так как по технологии транспортировки ее сутки держали без еды.

И.о. председателя Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды Хакасии Владимир Лебедев поясняет: «Процедура искусственного зарыбления реки Абакан – это трудоемкий и небыстрый процесс, который требует много сил, времени и средств. Госкомитет планирует усилить надзор за хозяйствующими субъектами в части возмещения ими нанесенного ущерба водным биоресурсам, а также наладить тесное взаимодействие с Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству для достижения максимальных результатов».

Напомним, по данным мониторинга количество рыбы в реке Абакан в последние годы резко снизилось. Антропогенные факторы, возросший уровень браконьерства, использование современных видов водного транспорта – все вместе негативно сказалось на состоянии биологического разнообразия главной водной артерии республики. На одном из совещаний глава республики Виктор Зимин дал поручение природоохранным ведомствам региона проработать вопрос искусственного воспроизводства реки, которое должно сопровождаться полным запретом на рыбалку в течение нескольких лет. Все это позволит не только сохранить такие ценные виды рыб как хариус, таймень и ленок, но и преумножить их количество до прежнего оптимального уровня.

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