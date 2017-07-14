В Хакасии школьников и студентов будут регулярно тестировать на употребление наркотиков

На заседании аппарата антинаркотической комиссии решено проводить социально-психологическое тестирования в большинстве образовательных организаций республики.

Планируется выбрать наиболее эффективную методику для раннего выявления незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. Для этого необходимо усовершенствовать межведомственное взаимодействие при проведении тестирования, отработке обратной связи со школами, сузами и вузами. Кроме того, решено повысить мотивацию детей и их родителей к прохождению тестирования. План-график проведения мероприятий разработает министерство образования и науки Хакасии. Утвердят расписание тестирований в августе, сообщается на сайте правительства РХ.

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