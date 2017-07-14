В Хакасии сирийцы и тайцы делают массаж, а корейцы и китайцы строят дома

14.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С начала 2017-го местные предприятия получили разрешение на привлечение к работе 89 мигрантов.

Граждане Северной Кореи и Китая трудятся на строительных объектах и в горнорудной отрасли республики. Услуги населению оказывают повара и массажисты из Сирии и Таиланда. В следующем году работодателям разрешили трудоустроить 285 мигрантов. Именно в таком количестве новых иностранных работников нуждается республика по мнению минтруда России. Сейчас начинается кампания по приему заявок работодателей, желающих привлечь в 2018 году работников из стран дальнего зарубежья. Заявки формируются в системе «Миграционные квоты» и в печатной форме предоставляется в министерство труда и занятости Хакасии, сообщили в пресс-службе ведомства.

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