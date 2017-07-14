В Хакасии в ЦСП «Тея» откроется восстановительный центр для спортсменов

Руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков и министр спорта республики Сергей Головкин проинспектировали спортивный объект федерального значения «Тея» в Аскизском районе.

Сейчас на стадии запуска в эксплуатацию находится восстановительный центр для спортсменов, который включит в себя: душевые и массажные комнаты, фитоцентр, парилку, инфракрасную сауну и помещение для полноценного отдыха спортсменов. Еще одним строящимся объектом центра спортивной подготовки «Тея», является многофункциональное здание, расположившееся возле стадиона. Внутри комплекса – судейские комнаты, кабинет допинг-контроля, технического делегата, главного судьи, пресс-центр, кафе, комнаты для массажа, медицинский центр. Кроме этого, на верхних этажах здания расположены дополнительные номера для расселения более 20 человек. Планировка дверных проемов, лифтов, комнат личной гигиены сделана с учетом посещения центра малоподвижными группами населения. Сдача объекта намечена на конец 2017 года. Около многофункционального здания уже размещены трибуны, исполненные в цветах российского флага. За 6 лет работы ЦСП «Тея» визит-центром зарегистрировано около 7000 гостей. С введением в эксплуатацию новых объектов центр «Тея» готов повышать уровень предоставления услуг, проведения соревнований и в очередной раз подтверждать звание лучшего спортивного объекта в среднегорье, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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