В Хакасии юный грабитель прятался от охранников в чужом автомобиле

17-летний парень ночью пробрался на территорию частной автостоянки в Абазе и попытался обчистить автотранспорт.

Охранник, услышав подозрительный шум, нажал на тревожную кнопку и вызвал сотрудников отдела Росгвардии. Прибывшие на стоянку прапорщик Николай Петров и младший сержант Валерий Агеев заметили в автомобиле «ВАЗ-2103» притаившегося юношу. Злоумышленника задержали. При досмотре карманов куртки охранники обнаружили автомобильные очки и освежитель воздуха, похищенные из автомобиля, принадлежащего 28-летнему жителю Абазы. Подозреваемый написал явку с повинной. Ранее студент красноярского профессионального училища в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадал. С несовершеннолетним нарушителем работают инспекторы ПДН городского отдела полиции, сообщила старший референт по СМИ отдела Росгвардии по Хакасии Екатерина Потылицына.

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