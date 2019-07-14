Валерий Леонтьев закончил карьеру концертом в Витебске

14.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Валерий Леонтьев закончил карьеру концертом в Витебске
Советский и российский певец Валерий Леонтьев дал последний концерт на сцене Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

«Спасибо, что пришли на детский утренник. Глазами своими на всех посмотрю, не верю, что так много людей. Очень приятно, что помните меня, пригласили не помню в какой раз!» — сказал певец в ходе выступления.

На своем последнем концерте Леонтьев исполнил легендарные хиты: «Казанова», «Кабаре», «Орел» и многие другие. Когда певец исполнил свою последнюю песню, публика уже аплодировала стоя.

Стоит отметить, что в марте текущего года Леонтьев отпраздновал 70-летний юбилей. Артист сообщил, что собирается завершить карьеру. При этом, несмотря на возраст, артист в последние годы активно гастролировал.

Леонтьев является обладателем Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие музыкального искусства. Кроме того, артист удостоен Ордена Почета за большие заслуги в развитии отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность. Как сообщил сам певец, он хотел бы написать автобиографическую книгу, каждая глава которой получила бы название города, в котором певцу удалось выступить.

Ранее СМИ выяснили, в какие приметы верит Валерий Леонтьев. Певец никогда не оставляет афиши своих выступлений на диване или кровати, поскольку в этом случае концерты соберут мало денежных средств. По мнению артиста, эта примета актуальна всегда.

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