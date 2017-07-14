Во Франции арестовали виллу и отели экс-министра финансов Подмосковья

В России Кузнецова с супругой обвиняют в хищении бюджетных средств и государственного имущества на 11 миллиардов рублей.

Во Франции было арестовано имущество бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах на сумму 120 миллионов евро: с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Ранее на отели уже накладывался арест, однако он был отменен, в итоге был подготовлен новый запрос о правовой помощи, учитывающий особенности законодательства Франции, на основании которого эти объекты недвижимости арестованы повторно.

life.ru

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