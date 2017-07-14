Хакасия потратит 80 миллионов рублей на сбалансированность муниципальных бюджетов

По поручению главы Хакасии Виктора Зимина в правительстве готовится постановление о дополнительных дотациях муниципальных образований.

Однако на материальную помощь могут рассчитывать не все районы. Например, властям Ширинского района поддержку окажут лишь в случае устранения задолженности перед населением. Там чиновники повысили заработную плату сотрудникам аппарата управления на 30 процентов, не рассчитавшись с долгами перед жителями.

Некоторые районы республики вскоре смогут сами решать вопросы по зарплате среди работников бюджетной сферы в поселениях. Нынче доход в бюджет Бейского, Алтайского и Усть-Абаканского районов будет заметно увеличен из-за повышения кадастровой стоимости участков, арендованных угольными разрезами. По прогнозу финансистов, доходная часть Усть-Абаканского района к концу году пополнится на сумму около 88 миллионов рублей. В Алтайском районе угольщики дадут бюджету дополнительные 16 миллионов рублей, в Бейском ожидается прирост почти на 29 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







