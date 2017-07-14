Житель Хакасии лишился свободы на 3 года за хранение дезоморфина

14.07.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Черногорске полицейские задержали 47-летнего мужчину, который изготавливал и хранил дезоморфин.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, житель города угольщиков хранил наркотик у себя в общежитии на улице Советская. В его комнате было найдены приспособления и вещества, используемые для изготовления наркотика, а также готовый продукт. Экспертиза показала, что изъятое вещество – дезоморфин, весом 0,526 гр.

Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. По решению Черногорского городского суда мужчина приговорен к 3 годам 4 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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