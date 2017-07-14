Жителям Красного Абакана обещают полтора месяца коммунальных неудобств

В домах горожан в утреннее и дневное время не будет горячей воды.
В период с 12 июля по 31 августа ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» проводит капитальный ремонт теплосети. ГВС не будет подаваться с 9:00 до 17:00 на протяжении всего периода работ. В зоне отключения попадают школа № 23, культурно-досуговый центр «Красный Абакан», а также дома из этого списка:
улица Кадышева №№ 1- 20, 25, 25а,
улица Зоотехническая №№ 1-5, 7-19, 21, 21а, 23, 23а, 25,27,29,31,33,35,
улица Центральная 2,3,4,6,16,
улица Лескова 1,3,5,
улица Кедровая 15,17.
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