Главный парад ВМФ пройдет в Петербурге

В последнее воскресенье июля, в День Военно-морского флота, в Санкт-Петербурге во второй раз в истории состоится Главный морской парад страны. По масштабу и количеству задействованной техники он сопоставим с парадом на Красной площади, сообщают Известия .

Главный парад пройдет в акватории Петербурга и Кронштадте – исторической базе Балтийского флота.

«Всего в празднике будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Для этого их соберут с Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Будут привлечены несколько десятков самолетов и вертолетов морской авиации, а также подразделения морской пехоты, береговых ракетных войск и инженерных подразделений. Каждый участник торжества будет отмечен специально учрежденной для этого случая медалью», – говорится в статье.

Сообщается, что в морской части парада примут участие крейсер "Петр Великий", крейсер "Маршал Устинов", большие десантные корабли "Александр Шабалин", "Минск" и "Кулаков". На рейд встанут фрегат "Адмирал Макаров", ракетные катера "Димитровград" и "Чувашия", а также подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино"». Среди участников будут также корветы «Сообразительный» и «Стойкий», малые ракетные корабли, тральщики и др.

Впервые в истории в параде примет участие самый большой в мире атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской". Корабль перейдет на Балтику в составе группы боевых кораблей Северного флота,

рассказал глава Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.

В воздушной части мероприятия примут участие самолет-амфибия Бе-12, противолодочные самолеты Ту-142Мк, Ил-38, истребители Су-27 и Су-30СМ, а также палубные Су-33 и МиГ-29К.

Впервые на городом пролетят самолеты-перехватчики МиГ-31, над кораблями пролетят вертолеты Ми-24 и Ка-52, палубные Ка-29 и Ка-27.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







