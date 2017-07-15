Израиль: в результате теракта на Храмовой горе пострадали полицейские

15.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира, Происшествия Отзывов нет »

Израиль: в результате теракта на Храмовой горе пострадали полицейские

Трое злоумышленников открыли огонь по полицейским в Израиле на территории Храмовой горы в районе Львиных ворот старого города в Иерусалиме, есть пострадавшие, сообщает 14 июля REGNUM.

Израильские полицейские сообщают о теракте. Известно, что в ходе преследования израильские сотрудники правопорядка ликвидировали злоумышленников, бежавших с места преступления в сторону мечети Аль-Аксы, расположенной на Храмовой горе. При этом, по информации полиции, у преступников были обнаружены два автомата и пистолет.

Двое полицейских, раненных при нападении, были госпитализированы в больницу. Сейчас они находятся в критическом состоянии. В результате происшествия, впервые за много лет, была отменена молитва на Храмовой горе, а всех посетителей попросили удалиться.

Расследование преступления продолжается.

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