Махмуд Аббас осудил теракт, его правительство — действия Израиля

15.07.2017 Автор: Рубрика: Новости мира, Происшествия Отзывов нет »

Махмуд Аббас осудил теракт, его правительство - действия Израиля

Махмуд Аббас осудил теракт, его правительство - действия Израиля

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу и осудил теракт, совершенный жителями Умм эль-Фахма на Храмовой горе.

Он также призвал Израиль отменить решение о закрытии доступа на Храмовую гору и отмене пятничной молитвы.

Между тем, правительство ПНА выступило с осуждением действий, предпринятых израильскими властями после теракта, и назвало их "террористическими".

Правительство Иордании, являющейся патроном мусульманских святынь на Храмовой горе, ведет переговоры с Израилем по поводу отмены решения о закрытии доступа на гору.

Главный муфтий Иерусалима и палестинская организация ФАТХ опубликовали призывы не подчиняться запрету на доступ на Храмовую гору и организовать попытки "прорвать блокаду мечети "Аль-Акса".

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