Морская авиация ТОФ примет участие в параде ВМФ в Петербурге

Морская авиация Тихоокеанского фота примет участие в главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Как сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, В главном военно-морском параде страны в День ВМФ России 30 июля примут участие самолеты Тихоокеанского флота Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31.

Начальник пресс-службы уточнил, что морская авиация уже перебазировалась с аэродромов Тихоокеанского флота Елизово и Каменный ручей на аэродромы Кипелово и Громово, расположенные в Вологодской и Ленинградской областях.

Ранее "РГ" сообщала, что в петербургском параде ВМФ России будут участвовать корабли Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

С Северного флота на Балтику идут ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Черноморский флот на параде представят фрегат "Адмирал Макаров", подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино", вошедшие в состав ЧФ в 2016 году.

Что касается кораблей Балтийского флота, то они уже прибыли на кронштадтский рейд. Это корветы "Стойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Гейзер", морской тральщик "Александр Обухов", базовый тральщик "БТ-115", а также другие корабли, катера и суда обеспечения.

Напомним, что нынешний день ВМФ - последнее воскресенье июля - был установлен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации".

В Советском Союзе День Военно-морского флота был установлен в 1939 году. Согласно постановлению, праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля.

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