Несколько водных путей Петербурга закроют в дни репетиций парада ко Дню ВМФ

В Петербурге в связи с репетициями и проведением военно-морского парада ко Дню ВМФ закрывается ряд водных путей, сообщили «Росбалту» в пресс-службе комитета по транспорту.

Будут закрыты для судов участки реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.

Периоды закрытия участков водных путей:

15 июля (суббота) с 05:00 до 06:00;

18 июля (вторник) с 05:00 до 06:00;

21 июля (пятница) с 05:00 до 06:00;

23 июля (воскресенье) с 09:30 до 11:30;

28 июля (пятница) с 09:30 до 13:30;

30 июля (воскресенье, День Военно-Морского Флота) с 09:30 до 11:30.

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