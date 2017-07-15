Несколько водных путей Петербурга закроют в дни репетиций парада ко Дню ВМФ
В Петербурге в связи с репетициями и проведением военно-морского парада ко Дню ВМФ закрывается ряд водных путей, сообщили «Росбалту» в пресс-службе комитета по транспорту.
Будут закрыты для судов участки реки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.
Периоды закрытия участков водных путей:
15 июля (суббота) с 05:00 до 06:00;
18 июля (вторник) с 05:00 до 06:00;
21 июля (пятница) с 05:00 до 06:00;
23 июля (воскресенье) с 09:30 до 11:30;
28 июля (пятница) с 09:30 до 13:30;
30 июля (воскресенье, День Военно-Морского Флота) с 09:30 до 11:30.
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