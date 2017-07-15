Появились кадры теракта в Израиле. Видео

На полицейских напали три араба.

В израильской больнице скончались двое полицейских, получивших ранения в ходе вооруженного нападения возле Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом сообщает сайт газеты Haaretz в пятницу, 14 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Двое полицейских, которые ранее находились в критическом состоянии, умерли от ранений в больнице, – сообщил представитель израильской полиции Микки Розенфельд.

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Как сообщает издание, нападавшие являлись арабами и проживали в городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе Израиля. Двум из них было 19 лет, еще одному 29 лет. Полиция их ликвидировала.

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