Репетиции парада к Дню ВМФ 30 июля пройдут в Петербурге по ночам

15.07.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

Репетиции парада к Дню ВМФ 30 июля пройдут в Петербурге по ночам

Репетиции парада к Дню ВМФ 30 июля пройдут в Петербурге по ночам

День Военно-морского флота торжественно отметят в Петербурге по традиции в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 30-е число. Этому событию будет посвящен грандиозный военно-морской парад, в котором примут участие около 130 боевых кораблей ВМФ, а также военные самолеты, сообщает ИА «News».

В преддверии Дня ВМФ запланировано сразу несколько тренировок военно-морского парада, во время которых боевые корабли — его участники будут репетировать свой ход. Как стало известно нашему агентству, они пройдут преимущественно по ночам. Первая репетиция состоится в ночь с 14 на 15 июля. Для этого Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разведенына час дольше обычного — до 6-и утра.

Также репетиции военно-морского парада запланированы в Петербурге в ночь на 18 и на 21 июля. Кроме того, ожидаются еще и дневные тренировки, о времени которых станет известно позже.

 

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